Зірка Голлівуду Двейн Джонсон звернувся до українських військових (відео)

Актор чув про те, що командир одного з підрозділів є його фанатом.

Відомий голлівудський актор і реслер Двейн "Скеля" Джонсон звернувся до військових з лав 425-го окремого штурмового полку Збройних сил України.

Відповідне відео оприлюднили на сторінці 425-го ОШП ЗСУ у Facebook. На відео зірка фільмів підтримав українських захисників та звернувся до командира підрозділу Юрія "Скелі" Гаркавого.

Актор зауважив, що чув про те, що командир є його фанатом, і висловив йому підтримку.

"Від однієї "Скелі" до іншої. Брате, я посилаю тобі любов із "залізного раю". Я щойно завершив тренування і вважаю за доречне надіслати тобі це повідомлення, бо чув, що ти мій фанат, і це честь для мене", – сказав Двейн Джонсон.

Він подякував українському командиру за лідерство та підтримав захисників.

"Я також знаю, що ти командуєш своїми солдатами, і я посилаю тобі силу та підтримку. Мені шкода, що це випало на твою долю, але ти народився для цього. Ти народився, щоб вести за собою, бо твоє ім’я – Скеля", – додав актор.

Він також зазначив, що одного дня хотів би потренуватися з українським командиром у своєму залі.

"Я ціную тебе. І передай всім хлопцям мої найкращі побажання. Будь сильним. І, як каже мій хороший друг, бийся запекло", – резюмував Двейн "Скеля" Джонсон.

Як світові зірки підтримують Україну

Відомий письменник Стівен Кінг зворушливо звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, закликавши їх залишатися сильними. Він був одним із перших діячів, хто публічно засудив російську агресію в 2022 році.

Британський актор, дворазовий номінант на премію "Оскар" Ієн Маккеллен, відомий ролями у "Володарі перснів" та "Людях Х", зачитав вірш українського військового на імʼя Артур Дронь.

