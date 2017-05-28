"Золоту пальмову гілку" Каннського фестивалю отримав "Квадрат" Рубена Естлунда

Кращим режисером раніше визнали Софію Копполу.

Головний приз Каннського кінофестивалю «Золоту пальмову гілку» отримав фільм «Квадрат» шведа Рубена Естлунда. Гран-прі (друга за значущістю нагорода) дісталось стрічці «120 ударів в хвилину» французького режисера Робена Кампійо, як повідомляє "Медуза". Читайте такожКанни у передчутті кінофестивалю (фоторепортаж) Кращим режисером раніше визнали Софію Копполу, кращими акторами: Діану Крюгер і Хоакіна Фенікса. Ніколь Кідман отримала спеціальний приз ювілейної, 70-й церемонії. «Квадрат» - сатиричний фільм про сучасне мистецтво. Головні ролі в ньому виконали Клас Банг, Елізабет Мосс і Домінік Уест.

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