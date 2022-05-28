Наголошується, що премію вручають у Каннах кращому собаці, який знявся у фільмі-учаснику кінофестивалю.

Пес Патрон, який бере участь у розмінуванні території після російських окупантів у Чернігові, отримав премію Palm Dog Award на кінофестивалі у Каннах.

Про це повідомили на сайті Держкіно України.

"Я отримав найпрестижнішу нагороду для собак у Каннах – Palm Dog Humanitarian! За інших життєвих обставин я радів би і крутив хвостом. Але реальність поки що не та. Під час нагородження промову Михайла (це моя людина та колега) вирізали. У ній він просив надихнутися моєю відвагою та давати більше зброї Україні. Що більше зброї зараз, то менше часу у ворога, щоб замінувати наші території. Я вдячний за те, що мені аплодували. Я теж аплодуватиму, коли отримаю найважливішу нагороду у світі: новина про перемогу України", – йдеться на сторінці Патрона в Instagram.

Зазначимо, цю премію кращому собаці вручають у Каннах за зйомки у фільмі-учаснику кінофестивалю. Це щорічне неофіційне шоу нагород було розпочато у 2001 році журналістом Тобі Роузом, натхненним його власним французьким фокстер'єром Маттлі, і коханим для всіх задоволенням у передостанній день роботи Канського кінофестивалю.

Українського улюбленця Патрона нагородили відзнакою PalmDogManitarian, яка вручається за зв'язок між людством та собаками.

Головну нагороду виграв Бріт – сріблястий пудель із фільму Військовий поні Джини Гаммелл та Райлі Кео.

Хто такий пес Патрон

Дворічний пес Патрон - талісман чернігівського загону саперів - разом із колегами по службі вишукує та нейтралізує загрози вибухів.

Нагороджений президентом Володимир Зеленський медаллю "За віддану службу" Патрон - український собака-винюхувач вибухівки, джек-рассел-тер'єр - бере участь в розмінуванні Чернігова. Собака шукає міни та рятує людей разом із чернігівським піротехнікам з Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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