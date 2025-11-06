Стало відомо, на коли запланована прем'єра.

Сенсаційний мультфільм Netflix "Кейпоп-мисливиці на демонів" отримає бажане продовження. Стримінг оголосив, коли варто очікувати другу частину.

Як повідомляє Variety, Netflix та Sony підписали угоду щодо виробництва ще одного фільму про дівочий бенд Huntr/x. Однак, творці одразу попередили, що прем'єра сиквелу не відбудеться в найближчому часі. За попередньою інформацією друга частина має вийти на екрани у 2029 році.

Серіал розповідає про вигаданий жіночий K-pop гурт, який складається з трьох яскравих учасниць. Кожна з них володіє магічною силою. Завдяки своїй музиці вони намагаються захистити світ від демонів.

Варто зазначити, що саундтрек "Кейпоп-мисливиців на демонів" вийшов далеко за межі фільму, очоливши відомі музичні чарти світу. Найбільшої популярності досягли такі пісні, як Golden, Your Idol та Soda Pop.

Сам же мультик став найпопулярнішим фільмом в історії платформи Netflix. Його вже переглянули понад 236 мільйонів разів.

Співавторка проєкту Меггі Канг, раніше зазначала, що у команди було багато ідей, які не вдалося вмістити в хронометраж одного фільму, тому їм є що показати глядачам у продовженні:

"Ми так багато підготували для потенційної передісторії. Очевидно, що є багато питань, які залишилися без відповіді, та області, які ще не досліджені. За 85 хвилин можна розповісти лише певну частину".

Також Netflix продовжив популярний серіал "Ніхто цього не хоче" на третій сезон.

