Стримінговий сервіс Netflix офіційно продовжив популярний серіал "Ніхто цього не хоче" на третій сезон, прем'єра якого відбудеться у 2026 році.

Як пише Tudum, зовсім нещодавно на стримінгу вийшов другий сезон шоу з Адамом Броді та Крістен Белл в головних. Серіалу вдалося досягти непоганого успіху. Два тижні поспіль він утримував перше місце в списку англомовних шоу Netflix, зібравши 18 мільйонів переглядів за перші 11 днів. Також "Ніхто цього не хоче" потрапив у топ-10 у 82 країнах, зокрема й в Україні. Тож не дивно, що творці без зайвих роздумів оголосили про продовження.

Ніхто цього не хоче - сюжет

Серіал порушує поширену проблему вибору між дотриманням суворих релігійних традицій, обов'язками перед сім'єю та громадою, і прагненням до особистого щастя та самореалізації. У центрі сюжету рабин Ной, який закохується у гостру на язик авторку подкасту про секс Джоанн. Ба більше, дівчина зовсім не поділяє релігійні цінності свого обранця та не вірить в Бога.

Попри все пара намагається знайти спосіб налагодити свої стосунки. Очевидно, що вони продовжать "будувати місток" між двома різними світами і в третьому сезоні.

"Ной не може бути з Джоан, якщо вона не навернеться, але не хоче, щоб вона це робила для нього. Джоан не хоче змінюватися заради хлопця, але хоче бути з Ноєм. Тож виникають неймовірні суперечності, - розповіла виконавиця головної ролі Крістен Белл.

