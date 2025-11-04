Стало відома дата прем'єри.

Netflix анонсував новий детективний серіал, заснований на культовому творі Аґати Крісті. До проєкту доєдналися видатні британські актори.

Як повідомляє Tudum, серіал "Сім циферблатів Аґати Крісті" перенесе глядачів в Англію початку XX століття. На розкішній вечірці в заміському будинку стається загадкове вбивство, розгадати яке спробує вправна детективка - леді Ейлін "Бандл" Брент.

"Хтось у цій кімнаті знає більше, ніж каже... Тримайтеся подалі від "сімох циферблатів"... Люди, які шукають неприємностей, зазвичай їх знаходять", - йдеться у тизері.

Голові ролі зіграли володарка премії BAFTA Міа МакКенна-Брюс, Гелена Бонем Картер, відома за ролями у фільмах про "Гаррі Поттера", та зірка "Хоббіта" Мартін Фрімен. Також глядачі побачать Корі Мілхріста, Еда Блумела та Набхана Різвана.

Автором сценарію "Сім циферблатів Аґати Крісті" став Кріс Чібнолл, який відомий за своєю роботою над такими серіалами, як "Бродчорч" та "Доктор Хто".

"Сценарії Кріса Чібнолла блискучі, і я рада бути частиною цієї нової інтерпретації культової історії Агати Крісті", - зазначила виконавиця головної ролі МакКенна-Брюс.

Сім циферблатів Аґати Крісті - тизер

Прем'єра серіалу "Сім циферблатів Аґати Крісті" відбудеться 15 січня 2026 року на Netflix.

