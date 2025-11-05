Оглядачі жорстко пройшлися по серіалу "Все чесно", поставивши нульові оцінки.

Американська зірка Кім Кардаш'ян потрапила під значний шквал критики після виходу серіалу "Все чесно", в якому вона зіграла головну роль юристки.

Як повідомляє Variety, днями вийшли перші три епізоди юридичної драми "Все чесно", яку вже встигли назвати "найгіршою за всю історію телебачення". У ній розповідається про команду адвокаток, що спеціалізуються на темі розлучень. Вони відкривають власну практику в Лос-Анджелесі, намагаючись змінити систему права.

Окрім Кардаш'ян, у 10-серійному серіалі також зіграли Наомі Воттс, Нісі Неш-Беттс, Теяна Тейлор, Сара Полсон та Гленн Клоуз.

Все чесно - відгуки

Попри намагання створити феміністичну історію, творці серіалу гучно провалилися, отримавши жахливі відгуки з нульовими оцінками. Зокрема, видання The Times жорстко пройшлося по новій драмі "Все чесно" та акторській грі Кім Кардаш'ян.

"Молодець, Кім. У тебе, мабуть, досить велике его, щоб зніматися в тому, що цілком може бути найгіршою телевізійною драмою всіх часів. Оскільки "Все чесно" настільки поганий, що це навіть не приємно. Це має бути феміністична байка про натхненних адвокатів, які мстять жорстоким багатіям, але насправді це несмак і огидний пам’ятник тій самій жадібності та марнославству, проти якої він нібито спрямований", - написав Бен Доуелл.

У рецензії The Guardian зазначається, що режисер серіалу Раян Мерфі перетнув межу та створив дійсно жахливий проєкт.

"Я не знала, що ще можна створити телевізійний продукт настільки поганої якості. Я вважала, що існує якийсь базовий рівень, який не дозволить будь-якому твору мистецтва опуститися нижче певного стандарту. Але я помилялася. Новий серіал Раяна Мерфі "Все чесно" з Кім Кардашян - жахливий", - підкреслила Люсі Манган.

До слова, Кім Кардаш'ян не тільки зіграла головну роль у скандальному серіалі, але й стала виконавчою продюсеркою разом зі своєю мамою Кріс Дженнер.

Все чесно - трейлер

