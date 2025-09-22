Оскароносному режисеру не було рівних у цих виборах.

Автор фільмів "Оппенгеймер", "Інтерстеллар" та "Початок" Крістофер Нолан став новим президентом Гільдії режисерів Америки. Він був єдиним кандидатом на цю посаду.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, Нолан очолить організацію, до якої входить майже 20 тисяч учасників. Іменитий режисер став єдиним, хто балотувався цього разу. За нього проголосувало 167 членів спілки. До нього цю посаду з 2023 року займала режисерка та продюсерка Леслі Лінка Глаттер.

За словами Крістофера, для нього честь очолити цю організацію. Він намагатиметься докласти зусиль для розвитку кіноіндустрії та захисту прав режисерів.

"Бути обраним президентом Гільдії режисерів Америки - одна з найбільших почестей у моїй кар’єрі. Наша галузь переживає величезні зміни, і я дякую членам Гільдії за те, що вони довірили мені цю відповідальність. Я також хочу подякувати президенту Глеттер за її лідерство протягом останніх чотирьох років. Я з нетерпінням чекаю співпраці з нею та новообраною Радою директорів для досягнення важливих творчих та економічних захистів для наших членів", - висловився Нолан.

Варто зазначити, що перше своє визнання Крістофер Нолан отримав завдяки фільму "Пам'ятай" у 2000 році, тоді він був вперше номінований на "Оскар". Однак, найбільшу нагороду в житті режисер зміг здобути лише у 2024-му, за стрічку "Оппенгеймер", причому зробивши це у двох категоріях: "найкращий фільм" та "найкращий режисер".

Не так давно Крістофер Нолан отримав незвичне визнання від короля Чарльза III. Той посвятив режисера в лицарі.

