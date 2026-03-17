'Мені соромно за американський паспорт': Шон Пенн звернувся до українських військових

Актор подякував українським військовим за опір російській агресії та захист усього світу.

Американський актор Шон Пенн записав особисте емоційне відеозвернення до українських військовослужбовців, у якому зізнався, що відчуває сором через політику своєї країни, та висловив підтримку бійцям ЗСУ.

У зверненні актор подякував українським військовим за опір російській агресії та підкреслив, що їхня боротьба має значення не лише для України. "Ви захищаєте не лише свою країну – ви насправді захищаєте весь світ", – сказав Пенн у зверненні до бійців.

Близько місяця тому військові 157-ї окремої механізованої бригади ЗСУ розповіли акторові про героїв, які без ротації перебувають у "гарячих точках" фронту, і ось тепер він згадав імена кожного з них і подякував за сміливу боротьбу. За словами актора, українські військові стали прикладом мужності та стійкості для людей у всьому світі. Він додав, що вірить у їхню перемогу.

"Мені надіслали цю записку від мого друга Андрія Єрмака: "Біля Краматорська на Донецькому фронті бійці 157-ї ОМБр продовжують виконувати бойові завдання без ротації. "Яць" – 141 доба, "Джурі" – 127, "Печа" – 133, "Хижий" – 65, "Кум" – 62. Утримувати позиції так довго означає щодня стикатися з втомою, холодом, небезпекою та невизначеністю. Їхня мужність є прикладом для всієї країни". Я додам, що й для світу", – сказав лауреат премії "Оскар".

Пенн також зізнався, що йому "соромно за американський паспорт", маючи на увазі недостатню підтримку України з боку деяких політиків і громадських діячів у США. Актор не вперше публічно виступає на підтримку України.

"З певним соромом я кажу, що я власник американського паспорта. Я відчуваю, що наша країна підвела себе тим, що не вийшла на необхідний рівень підтримки, на який ви заслуговуєте. Це, на мою думку, як американця, є нашим священним обов’язком. Я хочу, щоб ви знали, що більшість людей в Америці з вами. Спостерігається параліч через розбіжності, що виникли в США, відчувається заціпеніння... Ви боретеся за весь світ і Україну, і я дякую вам від щирого серця за моїх дітей, за себе", – сказав Пенн.

З початку повномасштабної війни він кілька разів відвідував країну, зустрічався з військовими та президентом Володимиром Зеленським, а також знімав документальний фільм про війну. Пенн активно просуває українську тему на міжнародній арені та неодноразово закликав західні країни продовжувати підтримку Києва.

Підтримка України з боку зірок

Всесвітньо відомий актор замість участі в церемонії вручення премії "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Битва за битвою" режисера Пола Томаса Андерсона приїхав до Києва в ніч на 16 березня. "Укрзалізниця" показала кадри зустрічі світової зірки на київському вокзалі.

Крім того, Шон Пенн всього за 1-доларовий гонорар знявся в українському ігровому фільмі "Війна очима тварин".

Також на підтримку України рок-музикант, фронтмен групи U2 Боно вийшов на червону доріжку Каннського кінофестивалю разом з українськими військовими.

Відомий американський режисер і кліпмейкер Семюел Байєр під час візиту в Україну публічно підтримав українців у війні та назвав напад росіян на нашу країну тероризмом.

