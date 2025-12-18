Акторка відверто розповіла про свій розлад.

Відома британська акторка Гелена Бонем Картер розповіла, чому так і не вийшла заміж за свого давнього партнера, голлівудського режисера Тіма Бертона. Зокрема, зірка зізналася, що за всі ці роки пара не узаконила стосунки, тому що вона не вважає шлюб здоровою формою союзу.

"Я ніколи не виходила заміж, тому що не можу чесно дати таку обіцянку - я просто не думаю, що це корисно", - сказала Гелена в середу в подкасті Fashion Neurosis with Bella Freud, пише Daily Mail.

До того ж, вона вперше розповіла про те, що страждає на СДУГ (розлад дефіциту уваги та гіперактивності), і це також стало однією з причин, чому вони з режисером Тімом Бертоном не одружилися. Акторка зізналася, що СДУГ ставав для неї серйозним випробуванням у стосунках, не кажучи вже про підготовку до весілля.

"З одного боку, це могло б бути чудово, але я б стала маніакально зациклюватися на кожному виборі. Це було б щось на кшталт: "О боже", - зазначила Гелена.

Нагадаємо, Гелена Бонем Картер і Тім Бертон були разом 13 років, у них двоє дітей - 22-річний Біллі та 17-річна Нелл. Після розставання з режисером акторка знайшла щастя з норвезьким мистецтвознавцем Раєм Дагом Гольмбое, якому 37 років.

