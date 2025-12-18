Співачка поділилася добіркою фото з особистого архіву.

Відома українська співачка Оля Цибульська повідомила про горе в родині. Пішов із життя її батько Павло. Сумною новиною виконавиця поділилася у своєму Instagram.

"Лети, наш вусатий ангел. Легко і пританцьовуючи під ABBA, як щовечора мию посуд на кухні. Видавай свої добрі влучні жарти так, щоб сміялася вся небесна канцелярія. Щоб реготали до сліз, як ми щоразу вдома в тебе...", - зазначила співачка.

При цьому вона згадала одні з останніх слів батька:

"Кілька днів тому, на моєму дні народження ти сказав, що рідко говорив "люблю", але любиш дуже сильно. Я знаю. Любиш усіх нас, а ми тебе. Бо справжня батьківська любов не в словах, а у вчинках. І мені надовго вистачить спогадів, щоб купатися в ній. Ми дуже сумуємо. Дуже, Па".

Подробиці та причини Оля Цибульська не розкрила. У коментарях підписники та шанувальники співачки підтримують її, висловлюючи свої співчуття.

