В український прокат фільм вийде 26 лютого 2026 року.

Вийшов український трейлер комедійного трилера "Мисливець за спадком" (How To Make A Killing) від кінокомпаній A24 та Studiocanal.

Одночасно стало відомо, що в український прокат фільм вийде 26 лютого 2026 року – на тиждень пізніше після американського релізу.

Як повідомила пресслужба українського кінодистриб'ютора Adastra Cinema, сюжет фільму розгортатиметься навколо молодого чоловіка на ім'я Беккет Редфеллоу, який має намір повернути багатомільярдний сімейний статок, у якому відмовили його матері. Проте між ним та омріяним спадком стоять сім пихатих і зіпсованих багатіїв, які навіть не в курсі про його існування.

Головну роль у стрічці виконав Ґлен Павелл ("Топ Ґан: Меверік", "Смерчі", "Люблю тебе ненавидіти", "Найманий вбивця", "Людина, що біжить").

Також у фільмі зіграли Маргарет Кволлі ("Одного разу... в Голлівуді", "Субстанція", "Бідолашні створіння"), Ед Гарріс (серіал "Світ Дикого Заходу", "Топ Ґан. Меверік", "Шоу Трумана"), Джессіка Генвік ("Матриця: Воскресіння", "Ножі наголо: Скляна цибулина"), Білл Кемп (серіали "Презумпція невинуватості", "Сирени"), Зак Вудс (серіали "Кремнієва долина", "Офіс"), Тофер Грейс ("Небезпечний рейс", "Людина-павук 3") та син Джуда Лоу – Рафф Лоу ("Афера Олівера Твіста", "Різники").

Режисером фільму виступив Джон Паттон Форд, відомий своєю роботою над стрічкою "Злочинниця Емілі".

Сценарій стрічки "Мисливець за спадком" натхненний британським фільмом "Добрі серця та корони" Роберта Хамера та Джона Дайтона 1949 року.

