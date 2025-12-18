Ця угода стане поворотним моментом для індустрії розваг.

Відеохостинг YouTube транслюватиме церемонію вручення премії "Оскар", починаючи з 2029-го і до 2033 року. Про це повідомила Американська академія кінематографічних мистецтв і наук.

Академія уклала договір із хостингом, у межах якого платформа отримала ексклюзивні світові права на показ церемонії "Оскар", трансляції з червоної доріжки, закулісні матеріали та Губернаторський бал.

Зазначається, що трансляція буде доступна безкоштовно по всьому світу на YouTube, а також передплатникам YouTube TV у США.

Як пише CNN, угода Академії з YouTube стане поворотним моментом для індустрії розваг, оскільки трансляція перейде з традиційного телебачення на глобальний стримінг.

Сторони угоди розраховують, що зміна платформи зітре кордони і зробить "Оскар" по-справжньому доступним для міжнародної аудиторії.

Як відомо, останні 50 років церемонію вручення кінопремії "Оскар" транслювала телемережа ABC, що належить The Walt Disney Company. У підсумку 100-та церемонія вручення "оскарів" у 2028 році буде останньою, яку покажуть у рамках угоди з Disney.

"Ми з нетерпінням чекаємо наступних трьох трансляцій, включно зі святкуванням сторіччя шоу у 2028 році, і бажаємо Академії кінематографічних мистецтв і наук подальших успіхів", - зазначили в ABC.

Нагадаємо, як писав УНІАН, українські фільми увійшли до шортлиста премії "Оскар" 2026 року.

