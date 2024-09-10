Українська анімаційна студія Animagrad ("Мавка. Лісова пісня") та ужгородська студія "Наша Файта" розпочали роботу над новим анімаційним повним метром, представивиши його перший тизер.
Креативним продюсером фільму виступає Антоніо Лукіч – режисер фільмів "Мої думки тихі" та "Люксембург Люксембург", повідомила прес-служба кінокомпанії FILM.UA Group.
Ідея майбутнього повнометражного 2D-мультфільму для дорослих під назвою "Наша Файта" виникла на основі однойменного ютуб-проєкту та була підтримана Лукічем. Саме він допоміг відбутися партнерству з Animagrad – творцями хіта "Мавка. Лісова Пісня".
Уже з весни 2024 року почалась розробка сценарію і персонажів. До цього процесу також долучилась німецька анімаційна студія Telescop, яка побачила у проєкті міжнародний потенціал.
В основі сюжету – історія 30-річного невдахи Сергія Пунько, який через помилку ангела смерті – кота Мікі – потрапляє на небеса. Вищі сили готові подарувати герою другий шанс, але, щоб повернутись до життя, він повинен знайти бодай одну людину, якій він не байдужий. Пошуки приводять Сергія на фронт, у підрозділ "Чопські пірати", де і заварюється казан, у якому намішані любов, дружба, війна, зрада, пошук себе, подвиги, прозріння та дух Закарпаття.
Як зазначають автори мультфільму, "Наша Файта" – один з небагатьох українських анімаційних фільмів, розрахованих на підлітків та молодих дорослих. Універсальною мовою анімації, просто та з гумором, він говорить про складне – самоідентифікацію, пошук сенсів, відчуття приналежності. Про те, що кожен невдаха може перетворитися на героя. За жанром це – комедія, а по суті – притча.
Автори фільму – ужгородці Михайло Карпенко, Павло Мандзич та Іван Бонь – нові для української кіноіндустрії голоси, які вже проявили себе у діджиталі. Разом з Лукічем, який теж родом з Ужгороду, вони розкривають нові теми та нових героїв – цікавих, актуальних і непідробних.
"Наша Файта" – це історія не про Закарпаття. Це історія, розказана закарпатцями. Тут є все: їхній діалект, колорит, незвичайне бачення навколишнього світу та людей. Уявіть, як би цікаво було спостерігати за Фродо, який йде в Мордор через нелегальний тунель з румунськими гномами-контрабандистами, в яких є саморобний дракон", – розповідають автори фільму.
Режисер майбутньої стрічки – Костянтин Федоров, який має величезний досвід в анімації і був головним сторібордістом "Мавки". Арт-директор – Крістіан Коскінен, який також був художником-постановником "Мавки".
"Мені здається, багато хто впізнає в цій історії "своїх" людей, недарма мультфільм називається "Наша Файта". Гумор – це те, що насправді об'єднує. Це унікальне відчуття того, коли люди об'єднуються навколо чогось, що розуміють тільки вони. І краще, ніж хлопці, навряд чи хтось розкаже про наші реалії", – зауважив Лукіч.
"Діалектне слово "файта" означає "родина". Думаю, саме зараз той час, коли кожному з нас необхідно відчувати (і це так і відчувається), що всі ми – частина великої української сім'ї, де у кожного є другий шанс і місце для росту, ми разом в горі та радості. Саме це – наш основний меседж для цільової аудиторії – підлітків і молодих дорослих. Контенту для них вкрай не вистачає, тож ми віримо, що зараз, як ніколи, час для нашого проєкту", – додала продюсерка фільму Анна Єлісєєва ("Мавка. Лісова Пісня", серіал "Перші Дні").
Як повідомляв УНІАН, 9 вересня 2024 року український Оскарівський комітет назвав стрічку, яка представить Україну на одній з найпрестижніших світових кінопремій "Оскар-2025". Серед чотирьох претендентів обрали фільм режисера Філіпа Сотниченка – пострадянський нуарний трилер "Ля Палісіада".
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