Креативним продюсером фільму виступає Антоніо Лукіч – режисер фільмів "Мої думки тихі" та "Люксембург Люксембург".

Українська анімаційна студія Animagrad ("Мавка. Лісова пісня") та ужгородська студія "Наша Файта" розпочали роботу над новим анімаційним повним метром, представивиши його перший тизер.

Креативним продюсером фільму виступає Антоніо Лукіч – режисер фільмів "Мої думки тихі" та "Люксембург Люксембург", повідомила прес-служба кінокомпанії FILM.UA Group.

Ідея майбутнього повнометражного 2D-мультфільму для дорослих під назвою "Наша Файта" виникла на основі однойменного ютуб-проєкту та була підтримана Лукічем. Саме він допоміг відбутися партнерству з Animagrad – творцями хіта "Мавка. Лісова Пісня".

Уже з весни 2024 року почалась розробка сценарію і персонажів. До цього процесу також долучилась німецька анімаційна студія Telescop, яка побачила у проєкті міжнародний потенціал.

В основі сюжету – історія 30-річного невдахи Сергія Пунько, який через помилку ангела смерті – кота Мікі – потрапляє на небеса. Вищі сили готові подарувати герою другий шанс, але, щоб повернутись до життя, він повинен знайти бодай одну людину, якій він не байдужий. Пошуки приводять Сергія на фронт, у підрозділ "Чопські пірати", де і заварюється казан, у якому намішані любов, дружба, війна, зрада, пошук себе, подвиги, прозріння та дух Закарпаття.

Як зазначають автори мультфільму, "Наша Файта" – один з небагатьох українських анімаційних фільмів, розрахованих на підлітків та молодих дорослих. Універсальною мовою анімації, просто та з гумором, він говорить про складне – самоідентифікацію, пошук сенсів, відчуття приналежності. Про те, що кожен невдаха може перетворитися на героя. За жанром це – комедія, а по суті – притча.

Автори фільму – ужгородці Михайло Карпенко, Павло Мандзич та Іван Бонь – нові для української кіноіндустрії голоси, які вже проявили себе у діджиталі. Разом з Лукічем, який теж родом з Ужгороду, вони розкривають нові теми та нових героїв – цікавих, актуальних і непідробних.

"Наша Файта" – це історія не про Закарпаття. Це історія, розказана закарпатцями. Тут є все: їхній діалект, колорит, незвичайне бачення навколишнього світу та людей. Уявіть, як би цікаво було спостерігати за Фродо, який йде в Мордор через нелегальний тунель з румунськими гномами-контрабандистами, в яких є саморобний дракон", – розповідають автори фільму.

Режисер майбутньої стрічки – Костянтин Федоров, який має величезний досвід в анімації і був головним сторібордістом "Мавки". Арт-директор – Крістіан Коскінен, який також був художником-постановником "Мавки".

"Мені здається, багато хто впізнає в цій історії "своїх" людей, недарма мультфільм називається "Наша Файта". Гумор – це те, що насправді об'єднує. Це унікальне відчуття того, коли люди об'єднуються навколо чогось, що розуміють тільки вони. І краще, ніж хлопці, навряд чи хтось розкаже про наші реалії", – зауважив Лукіч.

"Діалектне слово "файта" означає "родина". Думаю, саме зараз той час, коли кожному з нас необхідно відчувати (і це так і відчувається), що всі ми – частина великої української сім'ї, де у кожного є другий шанс і місце для росту, ми разом в горі та радості. Саме це – наш основний меседж для цільової аудиторії – підлітків і молодих дорослих. Контенту для них вкрай не вистачає, тож ми віримо, що зараз, як ніколи, час для нашого проєкту", – додала продюсерка фільму Анна Єлісєєва ("Мавка. Лісова Пісня", серіал "Перші Дні").

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня 2024 року український Оскарівський комітет назвав стрічку, яка представить Україну на одній з найпрестижніших світових кінопремій "Оскар-2025". Серед чотирьох претендентів обрали фільм режисера Філіпа Сотниченка – пострадянський нуарний трилер "Ля Палісіада".

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