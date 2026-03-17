Вийшов перший трейлер фільму 'Дюна: Частина третя' з Тімоті Шаламе та Робертом Паттінсоном

З'явився перший тизер-трейлер фільму "Дюна: Частина третя", прем'єра якого відбудеться 18 грудня 2026 року. У картині компаній Warner Bros. та Legendary знову з'являться Тімоті Шаламе, Зендея, Флоренс П'ю та Хав'єр Бардем, а серед нових учасників акторського складу значаться Роберт Паттінсон та Аня Тейлор-Джой.

Трейлер фільму, дія якого відбувається через 17 років після подій "Дюни: Частина друга", відкривається питанням Чані (Зендея) до Пола (Шаламе): "Якщо у нас буде дівчинка, як ми її назвемо?". Якщо це буде хлопчик, вона каже, що вони мають назвати його Лето (на честь герцога Лето Атрідіса, батька Пола), бо тоді "у нього буде мудрість його діда".

Потім, серед сцен запеклих битв, згідно з описом Deadline, ми бачимо персонажа нового учасника акторського складу Паттінсона – Скиталу з його платиновою блондинистою стрижкою "їжачок".

Пол, який тепер також носить коротку стрижку, вибігає на вершину постаменту високо над величезним лікуючим натовпом. Потім ми бачимо його віч-на-віч із противником у пустелі. "Я не боюся померти", – чуємо ми його закадровий голос, поки він стискає кинжал, – "але я не повинен помирати зараз". У фінальному кліпі Чані збирається з духом і біжить назустріч невидимому супротивнику.

Що відомо про франшизу "Дюна"

"Дюна" – це масштабна багатоформатна науково-фантастична всесвітня Legendary, заснована на серії романів Френка Герберта, удостоєних премії "Гюґо". Колекція вже включила два художні фільми: "Дюна: Частина перша" 2021 року та "Дюна: Частина друга" 2024 року, які в сукупності заробили 1,12 мільярда доларів у світовому прокаті та отримали вісім премій "Оскар" із 15 номінацій, включаючи номінації на "Найкращий фільм" для обох частин.

Дені Вільньов зрежисував усі три картини, які він адаптував разом зі сценаристом Джоном Спейтсом.

Найновішим доповненням до цього всесвіту є телесеріал-приквел "Дюна: Пророцтво" від сценаристки та продюсерки "Загублених" Елісон Шапкер, дія якого відбувається за 10 000 років до піднесення Пола Атрідіса. Прем'єра серіалу відбулася на каналах HBO та Max у листопаді.

Раніше УНІАН повідомляв, скільки фільмів "Дюна" хоче зняти Вільнев.

Вас також можуть зацікавити новини: