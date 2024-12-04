Стрічка демонструватиметься в кінотеатрах мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Музичний біографічний фільм "Повна невідомість" (A Complete Unknown) про легендарного Боба Ділана вийде в український прокат 23 січня 2025 року.

Як повідомила прес-служба Kinomania Film Distribution, стрічка демонструватиметься в кінотеатрах мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Згідно з офіційним синопсисом, фільм розповідає історію 19-річного музиканта з Міннесоти Боба Ділана, який стрімко перетворюється з локального фолк-виконавця на зірку з вершин хіт-парадів. Його пісні та загадковий образ стали світовою сенсацією, а новаторський виступ у стилі електронного рок-н-ролу на фольклорному фестивалі в Ньюпорті у 1965 році став переломним моментом у музиці того часу.

Образ рок-легенди у стрічці втілив Тімоті Шаламе ("Вонка", "Дюна", "Не дивися вгору").

Також у фільмі зіграли Моніка Барбаро ("Топ Ган: Маверік", серіал "Фубар"), Ель Феннінг ("Неоновий демон", "Чаклунка"), Едвард Нортон ("Бійцівський клуб", "Американська історія Ікс", "Ножі наголо 2"), Бойд Голбрук ("Байкери", серіал "Нарко"), Нік Офферман (серіали "Парки і зони відпочинку", "Останні з нас") та інші.

Режисером фільму виступив Джеймс Менголд ("Переступити межу", "Потяг на Юму", "Росомаха", "Логан", "Ford проти Ferrari", "Індіана Джонс і реліквія долі").

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