Вийшов трейлер зомбі-комедії від доньки творця культової 'Ночі живих мерців'

В український прокат фільм "Клубний зомбі-апокаліпсис" вийде 5 лютого 2026 року.

Вийшов трейлер зомбі-комедії "Клубний зомбі-апокаліпсис" (Queens of the Dead) – дебютна повнометражна стрічка американської режисерки Тіни Ромеро, дочки справжнього короля зомбі-горору, культового Джорджа Ромеро ("Ніч живих мерців", "Світанок мерців").

За сюжетом фільму, під час запальної костюмованої вечірки до клубу вдираються зомбі. Мангеттен вже захоплений, і, щоб врятувати себе і гостей вечірки, головним героям треба озброїтись тим, що є під рукою, об'єднатись та вигадати спосіб, як позбутись непроханих зомбі.

Головні ролі у стрічці зіграли Кеті М. О'Браян ("Людина, що біжить", "Королева рингу", "Місія неможлива: Фінальна розплата", "Смерчі", серіал "Мандалорець"), Куїнсі Данн-Бейкер ("Без образ", серіал "Убивства в одній будівлі""), Маргарет Чо (серіал "Персі Джексон та Олімпійці"), Бріґітт Ланді-Пейн ("Сенсація", "Білл і Тед", "Зменшення") та інші.

Відео дня

Світова прем'єра фільму відбулася в рамках Tribeca Film Festival, де він отримав здебільшого позитивні відгуки.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 5,2 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 83% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" та 62% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 68 зі 100 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки"), а широка аудиторія – в 8,1 з 10 балів (відповідає характеристиці "всезагальне визнання").

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора SVOEkino Film Distribution, в український прокат фільм вийде 5 лютого 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: