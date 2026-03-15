Ось-ось стартує 'Оскар-2026': онлайн-трансляція церемонії нагородження

Незабаром стане відомий повний список лауреатів найпрестижнішої кінопремії "Оскар" 2026 року. 98-а церемонія нагородження відбудеться в ніч на 16 березня в театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, УНІАН писав, коли відбудеться "Оскар 2026". О 23:00 15 березня стартувало передшоу, яке в Україні коментує та веде актор театру і кіно, театральний режисер Олексій Гнатковський.

Сама ж церемонія нагородження розпочнеться о 01:00.

Транслюватися шоу буде, зокрема, на каналі ABC і на стрімінговому сервісі Hulu, в Україні - на телеканалі "Суспільне Культура".

Під час церемонії традиційно оголосять переможців у 24 номінаціях:

  • Найкращий фільм
  • Найкраща режисура
  • Найкраща чоловіча роль
  • Найкраща жіноча роль
  • Найкраща чоловіча роль другого плану
  • Найкраща жіноча роль другого плану
  • Найкращий оригінальний сценарій
  • Найкращий адаптований сценарій
  • Найкращий міжнародний фільм
  • Найкращий повнометражний анімаційний фільм
  • Найкращий документальний повнометражний фільм
  • Найкращий короткометражний ігровий фільм
  • Найкращий анімаційний короткометражний фільм
  • Найкращий документальний короткометражний фільм
  • Найкраща операторська робота
  • Найкращий монтаж
  • Найкраща робота художника-постановника
  • Найкращі костюми
  • Найкращий грим та зачіски
  • Найкращий оригінальний саундтрек
  • Найкраща оригінальна пісня
  • Найкращий звук
  • Найкращі візуальні ефекти
  • Найкращий кастинг

