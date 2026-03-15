Ось-ось стартує 'Оскар-2026': онлайн-трансляція церемонії нагородження

Незабаром стане відомий повний список лауреатів найпрестижнішої кінопремії "Оскар" 2026 року. 98-а церемонія нагородження відбудеться в ніч на 16 березня в театрі Dolby в Лос-Анджелесі.
"Оскар-2026": онлайн-трансляція
Нагадаємо, УНІАН писав, коли відбудеться "Оскар 2026". О 23:00 15 березня стартувало передшоу, яке в Україні коментує та веде актор театру і кіно, театральний режисер Олексій Гнатковський.
Сама ж церемонія нагородження розпочнеться о 01:00.
Транслюватися шоу буде, зокрема, на каналі ABC і на стрімінговому сервісі Hulu, в Україні - на телеканалі "Суспільне Культура".
Під час церемонії традиційно оголосять переможців у 24 номінаціях:
- Найкращий фільм
- Найкраща режисура
- Найкраща чоловіча роль
- Найкраща жіноча роль
- Найкраща чоловіча роль другого плану
- Найкраща жіноча роль другого плану
- Найкращий оригінальний сценарій
- Найкращий адаптований сценарій
- Найкращий міжнародний фільм
- Найкращий повнометражний анімаційний фільм
- Найкращий документальний повнометражний фільм
- Найкращий короткометражний ігровий фільм
- Найкращий анімаційний короткометражний фільм
- Найкращий документальний короткометражний фільм
- Найкраща операторська робота
- Найкращий монтаж
- Найкраща робота художника-постановника
- Найкращі костюми
- Найкращий грим та зачіски
- Найкращий оригінальний саундтрек
- Найкраща оригінальна пісня
- Найкращий звук
- Найкращі візуальні ефекти
- Найкращий кастинг
Претенденти на "Оскар 2026" - повний список тут.