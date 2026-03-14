Переможець 'МастерШеф-16' мобілізувався до ЗСУ (фото)

Кулінар повідомив, що вже пройшов військові навчання.

Переможець 16-го сезону кулінарного шоу "МайстерШеф" Олександр Зубко вперше за довгий час вийшов на зв'язок і повідомив, що приєднався до лав Збройних сил України (ЗСУ). Про кардинальні зміни у своєму житті кулінар розповів у своєму Instagram.

"Друзі, час розповісти, де я зник. Після фіналу "МайстерШеф", який ви бачили на телеекранах, у моєму житті відбулися великі зміни. Я вступив до лав ЗСУ. Пройшов військові навчання", - зазначив Зубко.

Він відверто зізнався, що для нього це був зовсім новий досвід, і що військова служба - явно не його стихія.

"Багато складного, багато повчального і дуже багато того, з чим я ніколи раніше не стикався. Це зовсім не моя стихія, але, незважаючи ні на що, я тут. Дякую кожному, хто весь час писав, за підтримку. Вона дуже важлива. Слава Україні!" - додав кулінар.

Нагадаємо, як писав УНІАН, Олександр Зубко народився в невеликому селі в родині робітників. З дитинства він любив допомагати батькам на кухні і почав захоплюватися кулінарією. Згодом отримав перші замовлення на торти і став кондитером.

