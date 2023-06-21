Черговий фейл росіян насмішив мережу.

Росіяни вкрали український фільм "Люксембург, Люксембург". Трагікомедія вже з'явилася на піратських сайтах. Проте представники країни-агресорки епічно "налажали" з перекладом.

У мережі вже з'явився фрагмент вкраденого фільму. Спочатку новиною про це поділився один з головних героїв стрічки, Раміл Насіров. Згодом відео з вкраденим фільмом з'явилося й у TikTok.

"Люксембург, Люксембург" злили на піратський сайт. І якщо ви зраділи, що зможете це подивитися, то ось вам, будь ласочка, цей шедевр... Це що таке? Що це за шедевр?! На яку аудиторію? Це що виходить, росіяни вкрали наше кіно, щоб подивитися? Мабуть, зовсім все погано", - жартує блогерка, яка також поділилася фрагментом з епічним перекладом.

Росіяни, перекладаючи фільм, не спробували з'ясувати значення деяких слів. Тому не обійшлося без кумедного акценту та помилок.

Вкрадений фільм "Люксембург, Люксембург" - відео

Реакція мережі

Коментатори обурені ганебним вчинком росіян. Вони насміхаються з перекладу та зазначають, що представники країни-агресорки пробили чергове дно. Користувачі також пишуть:

"За інерцією крадуть, як не пралки, так інше"

"Жах, ходила в кіно, дуже сподобався фільм, своїх треба підтримувати, йду подивлюсь ще раз на Netflix"

"Астаткі рєва і бєрмікса, ха-ха-ха".

Що відомо про фільм "Люксембург, Люксембург"

Українська трагікомедія "Люксембург, Люксембург" режисера Антоніо Лукіча вийшла в прокат 13 квітня 2023 року. Головні ролі отримали брати-близнюки Раміл та Амілу Насірови, учасники з реп-гурту "Курган і Agregat".

У фільмі розповідається про двох братів, які зростали без батька, бо той їх покинув. Коли вони вже стали дорослими, їм доводиться знову думати про свого тата. Близнюки, які живуть кардинально різними життями, мають їхати до батька, який помирає.

Фільм сподобався критикам та глядачам. Відомо, що "Люксембург, Люксембург" з'явиться на Netflix.

Вас також можуть зацікавити новини: