На проблеми з відсутністю обладнання скаржаться продюсери фільмів і серіалів.

Російська студія з виробництва фільмів і серіалів "Ленфільм" не може продовжувати роботу через відсутність обладнання. Вітчизняного у них немає, а до імпортний доступ закритий через санкції, пише "РБК".

Виробники скаржаться, що не можуть нормально працювати. Наприклад, нещодавно Путін і Уряд РФ доручили АТ "Кіностудія "Ленфільм" провести поетапне імпортозаміщення. Виконання завдання провалилося, адже заміщати просто нічим.

"Виконати це доручення "Ленфільм", як випливає зі звіту, не зміг: "На жаль, таке [російське] обладнання відсутнє". Студія надає свої павільйони для зйомок фільмів і серіалів, і "споживачі кіновиробничих послуг висувають високі вимоги до якості обладнання, і попит на оренду російського кіновиробничого обладнання відсутній", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, росіянка підняла на вуха поліцію через точку Wi-Fi з назвою "Слава Україні".

Також УНІАН писав, що з Росії остаточно йде найбільший у світі виробник ліфтів.

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