Американська компанія з виробництва підйомного обладнання Otis, яка є найбільшою в світі, прийняла рішення продати бізнес в Росії.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Otis продасть 100% частки бізнесу компанії Ice Development.
"Ретельно вивчивши глобальні впливи і наслідки тривалої кризи і гуманітарної трагедії в Східній Європі, включаючи збої в ланцюжках постачання і посилення правил, ми прийшли до висновку, що право власності Otis на наш бізнес в Росії більше не є стійким", - наголошується в заяві.
Як очікується, угода буде закрита найближчим часом.
"Ми як і раніше сподіваємося на відновлення миру і стабільності в регіоні. Ми продовжимо робити свій внесок у поточні зусилля з надання допомоги та гуманітарної допомоги в Україні", - наголосили в Otis.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільший виробник пральних машин йде з російського ринку.