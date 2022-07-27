Компанія вирішила продати свій бізнес у РФ.

Американська компанія з виробництва підйомного обладнання Otis, яка є найбільшою в світі, прийняла рішення продати бізнес в Росії.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Otis продасть 100% частки бізнесу компанії Ice Development.

"Ретельно вивчивши глобальні впливи і наслідки тривалої кризи і гуманітарної трагедії в Східній Європі, включаючи збої в ланцюжках постачання і посилення правил, ми прийшли до висновку, що право власності Otis на наш бізнес в Росії більше не є стійким", - наголошується в заяві.

Як очікується, угода буде закрита найближчим часом.

"Ми як і раніше сподіваємося на відновлення миру і стабільності в регіоні. Ми продовжимо робити свій внесок у поточні зусилля з надання допомоги та гуманітарної допомоги в Україні", - наголосили в Otis.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільший виробник пральних машин йде з російського ринку.

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