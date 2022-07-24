Наряд прибув на місце "події", але зрозуміти звідки йде сигнал так й не зумів.

У Москві жінка поскаржилася в місцеві правоохоронні органи, що хтось із її сусідів назвав свою точку Wi-Fi "Слава Україні".

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

За даними телеграм-канал, москвичка зловила слабкий сигнал бездротового інтернету прямо у своїй квартирі, після чого відразу ж пішла в поліцію писати донос на негідника, який влаштував диверсію.

Наряд прибув на місце "події" і переконався що Wi-Fi з назвою "Слава Україні" дійсно існує. Щоправда, зрозуміти звідки йде сигнал так і не зумів. Розслідування триває.

Раніше УНІАН розповідав, що в Росії чоловік написав донос на власну дружину за критику війни в Україні. Мовляв, "висловлює антиросійські настрої" і налаштовує їхню дитину проти влади РФ.

Також згадували статтю The Economist, в якій зазначається, що війна повертає до Москви атмосферу сталінських часів. У звичай знову увійшло доносити один на одного, а страх висловлювати свою думку пронизує навіть кола близьких друзів.

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