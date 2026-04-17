Вийшов трейлер бойовика 'Вуличний боєць' за культовою відеогрою

Вийшов трейлер американського комедійного фільму про бойові мистецтва "Вуличний боєць" (Street Fighter), що стане вже третьою екранізацією однойменної серії відеоігор від Capcom.
Події стрічки розгортатимуться у 1993 році. Відчужені бійці вуличних поєдинків Рю та Кен Мастерс змушені знову повернутися до бою, коли загадкова Чан-Лі вербує їх для участі в новому світовому турнірі з вуличного бою – жорстокому зіткненні кулаків, долі та люті. Але за цим "королівським боєм" ховається смертельна змова, яка змушує їх зіткнутися не лише один з одним, а й із демонами власного минулого.
Під керівництвом режисера Кітао Сакураї ("Невдала поїздка", серіали "Покручений метал", "Сварка"), "Street Fighter: Вуличний боєць" переносить битву з аркадних автоматів на великий екран – із хадукенами, нищівними ударами з розвороту та всіма улюбленими персонажами.
Головні ролі у фільмі зіграли Ноа Сентінео ("Всім хлопцям, яких я любила раніше", "Янголи Чарлі", "Чорний Адам", "Бойові дії", серіал "Шантаж"), Ендрю Кодзі ("Очі змії: Початок Джі.Ай.Джо", "Швидкісний поїзд", "Пробивний чувак", серіали "Чорні голуби", "Гострі картузи", "Банди Лондона") та Калліна Лян ("Присутність", "Ліга мільйонерів", серіал "Фундація").
Крім того, у стрічці задіяні Девід Дастмалчян ("Полонянки", "Загін самогубців: Місія навиліт", "Людина-мураха", серіал "Вбивцебот"), а також репер 50 Cent ("Право на вбивство", "Мерзла земля", "План втечі", "Шпигунка"), американський рестлер Коді Роудс та австралійський боєць UFC Олександр Волкановські.
Також одну з ролей у фільмі отрима Джейсон Момоа (франшизи "Ліга справедливості", "Аквамен", "Дюна", "Форсаж", "Minecraft: Фільм", серіал "Гра престолів") – він зіграє роль монстроподібного бійця Бланки.
Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора B&H Film Distribution Company, в український прокат фільм вийде 15 жовтня 2026 року.