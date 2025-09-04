Перший фільм Ганна про Супермена зібрав понад 600 мільйонів доларів у світовому прокаті.

Сиквел літнього хіта Джеймса Ганна "Супермен" з'явиться в кінотеатрах менш ніж через два роки. Як оголосив режисер і співголова DC Films, прем'єра фільму "Супермен: Людина майбутнього" запланована на 9 липня 2027-го.

В анонсі Ганн опублікував зображення з коміксу, де Супермен стоїть поруч із Лексом Лютором у його бойовому костюмі, і це явний натяк на те, що сиквел продовжить показувати їхнє протистояння.

Як відомо, у коміксах DC Лютер (у фільмі його грає Ніколас Голт) створює цей костюм, щоб відповідати силі та здібностям Супермена.

Відео дня

Судячи з усього, за сюжетом сиквела, після провалу плану використовувати клона Супермена для його поразки в першому фільмі Ганна, Лютер вирішив узяти все у свої руки.

Як нагадали у Variety, у серпні генеральний директор Warner Bros. Discovery Девід Заслав особисто оголосив, що Ганн повернеться для написання сценарію та режисури сиквела після повного творчого перезапуску персонажа. Нагадаємо, "Супермен" зібрав понад 611 мільйонів доларів у світовому прокаті цього літа, ставши найкасовішим супергеройським фільмом року.

Як писав УНІАН, раніше Джеймс Ганн розкрив, про що насправді його версія "Супермена".

Вас також можуть зацікавити новини: