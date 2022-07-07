Вийшов офіційний трейлер містичної драми "Там, де співають раки" (Where the Crawdads Sing), знятого за мотивами однойменного світового бестселера Делі Оуенс 2018 року, що став справжнью сенсацією.
Як повідомляє прес-служба B&H film distribution, прем'єра фільму в Україні запланована на 25 серпня 2022 року.
В центрі сюжету фільму – молода дівчина Кайя, яка довгі роки відлякувала жителів містечка, живучи серед безкрайніх просторів Північної Кароліни. Одного разу усіх мешканців сколихнула жахлива подія – загадкове вбивство місцевого хлопця, який мав близькі стосунки з дівчиною. Тому підозра відразу впала на Кайю. Тепер героїні доведеться не лише знайти власне місце у світі, але й довести непричетність до злочину. Проте чим ближчою буде розгадка, тим більше шокуючих таємниць вириватиметься назовні.
Головну роль у фільмі виконала Дейзі Едгар-Джонс, відома за головними ролями в серіалах "Війна світів" та "Нормальні люди" (обидва 2020 року) та успішному незалежному трилері "Свіжина" 2022 року.
Також у фільмі снімалися Харріс Дікінсон ("Кінгс Мен: Початок", "Чаклунка: Повелителька темряви"), Тейлор Джон Сміт ("Гострі предмети", "Повітряний бій"), Девід Стратерн ("Земля кочівників", "Алея жаху"), Гаррет Діллагант ("Дедвуд", "Швидка допомога") та інші.
До речі, пісню-саундтрек до фільму під назвою Carolina написала поп-зірка Тейлор Свіфт.
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