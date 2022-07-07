В український прокат фільм має вийти 25 серпня 2022 року.

Вийшов офіційний трейлер містичної драми "Там, де співають раки" (Where the Crawdads Sing), знятого за мотивами однойменного світового бестселера Делі Оуенс 2018 року, що став справжнью сенсацією.

Як повідомляє прес-служба B&H film distribution, прем'єра фільму в Україні запланована на 25 серпня 2022 року.

В центрі сюжету фільму – молода дівчина Кайя, яка довгі роки відлякувала жителів містечка, живучи серед безкрайніх просторів Північної Кароліни. Одного разу усіх мешканців сколихнула жахлива подія – загадкове вбивство місцевого хлопця, який мав близькі стосунки з дівчиною. Тому підозра відразу впала на Кайю. Тепер героїні доведеться не лише знайти власне місце у світі, але й довести непричетність до злочину. Проте чим ближчою буде розгадка, тим більше шокуючих таємниць вириватиметься назовні.

Головну роль у фільмі виконала Дейзі Едгар-Джонс, відома за головними ролями в серіалах "Війна світів" та "Нормальні люди" (обидва 2020 року) та успішному незалежному трилері "Свіжина" 2022 року.

Також у фільмі снімалися Харріс Дікінсон ("Кінгс Мен: Початок", "Чаклунка: Повелителька темряви"), Тейлор Джон Сміт ("Гострі предмети", "Повітряний бій"), Девід Стратерн ("Земля кочівників", "Алея жаху"), Гаррет Діллагант ("Дедвуд", "Швидка допомога") та інші.

До речі, пісню-саундтрек до фільму під назвою Carolina написала поп-зірка Тейлор Свіфт.

Вас також можуть зацікавити новини: