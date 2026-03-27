Вийшов трейлер горору 'Кінець Оук-Стріт' з Енн Гетевей і Юеном Макгрегором

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures показала перший трейлер науково-фантастичного фільму жахів "Кінець Оук-Стріт" (The End of Oak Street).

Події стрічки відбуваються у 1980-х роках. Після того, як таємнича космічна подія вириває Дубову вулицю з передмістя та переносить її у невідоме місце і час, родина незабаром виявляє, що їхнє виживання залежить від того, чи зможуть вони триматися разом, орієнтуючись у своєму тепер невпізнанному оточенні.

Головні ролі у фільмі зіграли Енн Гетевей ("Диявол носить Прада", "Війна наречених", "Знедолені", "Інтерстеллар", "Одіссея") та Юен Макгрегор ("На голці", "Мулен Руж", "Доктор Сон", франшиза "Зоряні війни").

Також одну з ролей у фільмі зіграв юний канадський актор Крістіан Конвері ("Ведмідь під кайфом", "Мавпа", "Франкенштейн", серіал "Ласун").

Зняв стрічку за власним сценарієм американський режисер Девід Роберт Мітчелл, на рахунку якого вже два успішних горори: "Воно слідує" 2014 року та "Під Сільвер Лейк" 2018 року, прем'єра обох відбулася в Каннах.

В український прокат стрічка вийде 13 серпня 2026 року, хоча спочатку її планували випускати на екрани навесні.

