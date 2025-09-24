На це рішення вплинули останні події в США.

Прем'єра серіалу Apple TV+ The Savant була відкладена через вбивство Чарлі Кірка. Стримінг опублікував офіційну заяву.

Як пише Variety, реліз трилеру було перенесено на невизначений термін. У повідомленні Apple йдеться про те, що це рішення далося їм не просто, але випускати серіал зараз на тлі останніх подій в США вони вважають не доречним:

"Після ретельного обмірковування ми прийняли рішення відкласти The Savant. Ми цінуємо ваше розуміння та з нетерпінням чекаємо на випуск серіалу в майбутньому".

Очевидно, що на рішення компанії вплинув сюжет серіалу, який ніби віддзеркалює реальне вбивство Кірка. У ньому розповідається про слідчу та ветеранку Джоді Гудвін, також відому, як "Савант". Вона працює в Альянсі боротьби з ненавистю та під прикриттям проникає в онлайн-групи, намагаючись визначити та зупинити ймовірних терористів, перш ніж вони почнуть діяти.

Серіал заснований на статті Андреа Стенлі, опублікованому в журналі Cosmopolitan у 2019 році під назвою "Чи можливо зупинити масову стрілянину, перш ніж вона станеться?". Головну роль виконала зірка фільмів "Інтерстеллар", "Агент Єва" та "Марсіянин" Джессіка Честейн.

Варто зазначити, що нещодавно 48-річна акторка отримала почесну зірку на Алеї слави в Голлівуді.

