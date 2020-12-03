Соціальна мережа TikTok назвала найпопулярніші пісні 2020 року.
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Під ці пісні користувачі мережі найчастіше записували відео. Крім того, вони підкорили багато радіостанцій, чарти і стрімінгові сервіси.
Топ 10 найпопулярніших пісень в TikTok
Savage Love (Laxed — Siren Beat) — Jawsh 685 & Jason Derulo
Savage Remix — Megan Thee Stallion ft. Beyonce
OUT WEST (feat. Young Thug) — Travis Scott
WAP (feat. Megan Thee Stallion) — Cardi B
Say So — Doja Cat
Tap In — Saweetie
The Box — Roddy Ricch
Rags2Riches (feat. ATR Son Son) — Rod Wave
Supalonely (feat. Gus Dapperton) — BENEE
What You Know Bout Love — Pop Smoke
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