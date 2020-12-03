Названо найпопулярніші пісні / фото REUTERS

Соціальна мережа TikTok назвала найпопулярніші пісні 2020 року.

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Під ці пісні користувачі мережі найчастіше записували відео. Крім того, вони підкорили багато радіостанцій, чарти і стрімінгові сервіси.

Топ 10 найпопулярніших пісень в TikTok

Savage Love (Laxed — Siren Beat) — Jawsh 685 & Jason Derulo

Savage Remix — Megan Thee Stallion ft. Beyonce

OUT WEST (feat. Young Thug) — Travis Scott

WAP (feat. Megan Thee Stallion) — Cardi B

Say So — Doja Cat

Tap In — Saweetie

The Box — Roddy Ricch

Rags2Riches (feat. ATR Son Son) — Rod Wave

Supalonely (feat. Gus Dapperton) — BENEE

What You Know Bout Love — Pop Smoke

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Автор: УНІАН