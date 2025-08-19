Творці серіалу насипали фан-сервісу для фанатів New Vegas.

На Gamescom 2025 показали перший трейлер другого сезону серіалу Fallout, і разом із ним оголосили дату прем'єри - 17 грудня.

Події продовжать історію Люсі та Гуля, які тепер доберуться до Нью-Вегаса, легендарного постапокаліптичного міста, добре знайомого фанатам завдяки Fallout: New Vegas від Obsidian.

На Стрипі владу зосередив Хенк, батько Люсі, а Макс з'явиться вже в новій броні Братства Сталі, яке готується до конфлікту.

Другий сезон також розширює хронологію: у флешбеках показали довоєнний Нью-Вегас із казино Lucky 38. Там з'явиться Містер Гаус, роль якого виконує Джастін Теру. Окремим моментом у трейлері став короткий кадр із Кігтем смерті, культовим монстром серії.

Взагалі, цього разу творці серіалу більш дбайливо поставилися до ігор серії. У трейлері можна помітити робота Віктора, знаменитого динозавра в містечку Новак і повністю відтворене казино Lucky 38.

