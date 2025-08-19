За дизайн персонажів відповідає художник аніме "Неймовірні пригоди ДжоДжо".

На Gamescom Opening Night Live анонсували аніме за мотивами Sekiro: Shadows Die Twice. Над ним працюють Kadokawa, Crunchyroll і студії Qzil.la та Arch. Автори обіцяють дбайливо перенести гру у формат повністю мальованої анімації.

Сюжет розповість про шинобі на прізвисько Вовк, який вирушає врятувати юного пана Куро. Дія розгортається у фентезійній версії Японії епохи Сенгоку. Прем'єра відбудеться 2026 року, а за межами Японії, Китаю та Кореї аніме буде доступне ексклюзивно на Crunchyroll.

Режисер проєкту Кен'їті Куцуна зазначив, що команда ставить перед собою монументальне завдання передати красу й атмосферу Sekiro в анімації.

Відео дня

До роботи також залучені дизайнер персонажів Такахіро Кісіда ("Неймовірні пригоди ДжоДжо") та арт-директор Юдзі Канеко (Star Wars: Visions).

Раніше ми розповідали, що на Gamescom 2025 показали новий трейлер Call of Duty: Black Ops 7. У трейлері показали перший геймплей.

Вас також можуть зацікавити новини: