Прем'єра мінісеріалу відбудеться 18 квітня 2025 року.

Стрімінговий сервіс Amazon Prime Video показав перший трейлер драматичного серіалу "Вузька дорога на далеку північ" (The Narrow Road to the Deep North) з Джейкобом Елорді ("Прісцилла", "Солтберн", серіал "Ейфорія").

Сюжет серіалу заснований на однойменному романі австралійського письменника Річарда Фленагана, за який він отримав Букерівську премію 2014 року.

Події відбуваються під час Другої світової війни на Тихому океані, а в центрі сюжету – британські та австралійські військовополонені, зайняті на будівництві Бірманської залізниці. Сюжет серіалу розповідає про жорстокість війни, неміцність життя і неможливість кохання, побачених очима австралійського лікаря і військовополоненого.

Крім Елорді в серіалі також задіяні Одеса Янг ("Ширлі", "Прокляті"), Кіаран Хайндс ("Залягти на дно в Брюгге", серіал "Гра престолів"), Олівія Дейонг ("Елвіс"), Саймон Бейкер (серіал "Менталіст") та інші.

Режисером проєкту виступив австралієць Джастін Курзель, який раніше зняв фільми "Макбет" (2015), "Кредо вбивці" (2016) і "Справжня історія банди Келлі" (2019).

Міні-серіал складатиметься з п'яти епізодів. Усі вони вийдуть одночасно 18 квітня 2025 року на Prime Video.

