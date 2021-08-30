Режисером фільму виступить Декстер Флетчер, який зняв байопіки "Рокетмен" і "Богемська рапсодія".

Зірки "Месників" Скарлетт Йоханссон (Чорна вдова) і Кріс Еванс (Капітан Америка) возз'єднаються на знімальному майданчику заради пригодницького фільму "Примарний" (Ghosted) від Apple.

Як пише The Hollywood Reporter, режисером проекту стане британець Декстер Флетчер, відомий відразу за кількома успішними байопіками – "Рокетмен", "Богемська рапсодія" і "Едді "Орел", а також фільмом "Шерлок Холмс 3" з Робертом Дауні-молодшим і Джудом Лоу, який має вийти на екрани цього року.

Сценарій до фільму напишуть Ретт Різ і Пол Верник, які раніше працювали над "Дедпулом" і "Зомбілендом".

Подробиці проекту поки невідомі, проте він описується як романтична пригодницька історія з високою концепцією в дусі пригодницького фільму 1984 року "Роман з каменем", в якому знялися Майкл Дуглас і Кетлін Тернер. Також невідомо, яким буде бюджет фільму, але, за даними видання, фільм буде дорогим.

Читайте такожСкарлетт Йоханссон зіграє головну роль у фільмі "Вежа жаху"Зазначимо, Кріса Еванса і Скарлетт Йоханссон об'єднує майже 20-річна близька дружба і співпраця, в тому числі за межами кіновсесвіту Marvel. Вперше вони попрацювали разом в 2003 році над молодіжною комедією "Найвищий бал", а в 2007 році возз'єдналися в романтичній комедії "Щоденники няні". В рамках кіновсесвіту Marvel Йоханссон вперше з'явилася в 2010 році у фільмі "Залізна Людина 2", а в 2011 році вона з'явилася в сцені після титрів разом з Евансом в його дебюті в рамках кінофраншизи "Перший Месники". У цьому ж році вони разом знялися в "Месниках". Всього Еванс і Йоханссон разом попрацювали над шістьма фільмами Marvel – останнім став "Месники: Завершення" (2019). Для Еванса це було останнє виконання ролі Капітана Америка, а Йоханссон попрощалася з роллю Наташі Романофф в сольному фільмі "Чорна вдова", який вийшов на екрани в 2021 році.

Раніше стало відомо, що Йоханссон зніметься в новому фільмі американського режисера Уеса Андерсона ("Готель "Гранд Будапешт", "Королівство повного місяця", "Водне життя Стіва Зіссу"). Це буде одна з перших робіт актриси в кіно після народження її другої дитини в серпні 2021 року.

Еванс же після відходу з Marvel більше зосередився на суспільно-політичній діяльності. За три роки у нього було всього дві великі ролі, за які він отримав позитивні відгуки – в кримінальній комедії "Нажі наголо" і міні-серіалі "Захист Джейкоба" від Apple. Також зовсім нещодавно завершилися зйомки бойовика "Сіра людина" з Крісом Евансом і Райаном Гослінгом в головних ролях від режисерів "Месників" Джо і Ентоні Руссо.

Автор: Марина Григоренко