Артист порадував шанувальників перекладом пісні.

Український музикант Володимир Дантес випустив повну версію пісні "Дівчинка Оля" українською мовою, проте вона отримала більш скорочену назву - "Оля".

""Дівчинка Оля" багато разів рятувала мене, і я думаю багатьох з вас, хто чув її тоді, хто ріс на цій пісні, кому вона дуже подобається. І я вважаю, що вона не повинна зникати. Як вона дала мені кілька разів шанс, так і я їй хочу подарувати нове звучання українською", - сказав Дантес.

Він додав, що для нього вона звучить як нова пісня, але яку він дуже добре знає. Також він подякував авторці перекладу Ярині Сізик.

"Я дякую Ярині за художній переклад пісні українською, і за те, що вона звучить саме так, з відсиланнями до Лесі Українки", - сказав артист.

Як відреагували користувачі мережі

"Зараз заплачу. Який кайф! До цієї пісні мені було байдуже чи перекладають артисти свої пісні чи ні! Але тепер точно знаю що це потрібно, тому що іноді хочеться послухати пісні з минулого, а їх більшість російською"

"Все, це пісня застрягне в голові. Підступна Оля"

"Дякую! Ви знову створили шедевр! Перевершив всі очікування"

"Неймовірно красивий вокал ніжно пригортає і водночас рве серце. Браво"

"Пісня настільки органічна і потужна, що важко згадати, як звучав оригінал"

Нагадаємо, раніше Дантес розповів історію створення пісні "Дівчинка Оля". За його словами, він записував її багато років тому в напівпритомному стані.

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