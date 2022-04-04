Сьогодні вночі в Лас-Вегасі пройшла церемонія вручення головної музичної нагороди "Греммі". Знаменитості в розкішних нарядах пройшлися по червоній доріжці і отримали такі заповітні статуетки.
Перемогу в найпрестижнішій номінації "Найкраща пісня року" отримав реп-дует Silc Sonic за композицію Leave The Door Open. А ось найкращим дуетом визнали Doja Cat і SZA за пісню Kiss Me More. А ось Olivia Rodrigo отримала одразу дві нагороди.
Пісня року - реп-дует Silc Sonic - Leave The Door Open.
Найкращий традиційний вокальний поп-альбом - Tony Bennett & Lady Gaga - Love For Sale.
Найкраще соло-виконання в стилі "поп" - Olivia Rodrigo - drivers license.
Найкращий вокальний поп-альбом - Olivia Rodrigo - Sour.
Найкращий танцювальний / електронний альбом - Black Coffee - Subconsciously.
Найкраща рок-пісня - Foo Fighters - Waiting On A War.
Найкращий рок-альбом - Foo Fighters - Medicine At Midnight.
Найкраща реп-пісня - Kanye West feat. Jay-Z - Jail.
Найкращий R&B-альбом - Jazmine Sullivan - Heaux Tales.
Найкраще відео - Jon Batiste - Freedom.
Найкращий латинський поп-альбом - Alex Cuba - Mendoza.
Найкращий дует - Doja Cat, SZA - Kiss Me More.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський виступив з сильною промовою на "Греммі".