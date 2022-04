Премія відбулася в ніч з 3 на 4 квітня.

Сьогодні вночі в Лас-Вегасі пройшла церемонія вручення головної музичної нагороди "Греммі". Знаменитості в розкішних нарядах пройшлися по червоній доріжці і отримали такі заповітні статуетки.

Перемогу в найпрестижнішій номінації "Найкраща пісня року" отримав реп-дует Silc Sonic за композицію Leave The Door Open. А ось найкращим дуетом визнали Doja Cat і SZA за пісню Kiss Me More. А ось Olivia Rodrigo отримала одразу дві нагороди.

Пісня року - реп-дует Silc Sonic - Leave The Door Open.

Найкращий традиційний вокальний поп-альбом - Tony Bennett & Lady Gaga - Love For Sale.

Найкраще соло-виконання в стилі "поп" - Olivia Rodrigo - drivers license.

Найкращий вокальний поп-альбом - Olivia Rodrigo - Sour.

Найкращий танцювальний / електронний альбом - Black Coffee - Subconsciously.

Найкраща рок-пісня - Foo Fighters - Waiting On A War.

Найкращий рок-альбом - Foo Fighters - Medicine At Midnight.

Найкраща реп-пісня - Kanye West feat. Jay-Z - Jail.

Найкращий R&B-альбом - Jazmine Sullivan - Heaux Tales.

Найкраще відео - Jon Batiste - Freedom.

Найкращий латинський поп-альбом - Alex Cuba - Mendoza.

Найкращий дует - Doja Cat, SZA - Kiss Me More.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський виступив з сильною промовою на "Греммі".

