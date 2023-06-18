Дані композиції були випущені зовсім недавно, а вже стоять у багатьох на повторі і набирають популярність в соціальних мережах.

Розповідаємо, які українські пісні були представлені зовсім недавно, а вже претендують на звання головних літніх хітів 2023.

Дантес - Чуєш

Екс-чоловік Наді Дорофєєвої порадував слухачів не тільки динамічною піснею, а ще й яскравим кліпом, який цікаво дивитися. Сам Вова прокоментував свою відеороботу дуже влучно: "Відео – як сюрреалістичний сон, де все змішалося, але головне залишилося незмінним: поруч кохання, друзі, я вдома і все добре".

До слова, в кліпі з'явилися друг Дантеса Олексій Дурнєв, а також кохана Вови Даша Кацуріна.

Океан Ельзи - Я їду додому

Святослав Вакарчук разом зі своїм музичним колективом презентував оновлену версію легендарної композиції і випустив до неї зворушливий кліп.

Переспівати свою ж композицію Святослав вирішив після того, як побував на деокупованих територіях і в місцях активних бойових дій. Артист розповів, що надивився на те, як люди, які залишили свій будинок, хочуть знову повернутися в рідні стіни, тому вирішив підтримати їх своєю творчістю.

TVORCHI і The Hardkiss - Мрійники

Учасники Євробачення-2023 спільно з рок-групою The Hardkiss порадували шанувальників композицією "Мрійники". Над нею музиканти працювали ще з 2021 року. У пісні співається про тих, хто не припиняє мріяти попри все.

"Сподіваємося, що пісня подарує комусь віру. Ми повинні працювати далі і мріяти", - сказано в описі до релізу.

Практично відразу композиція потрапила в рейтинг найбільш прослуховуваних на YouTube Music, де впевнено продовжує набирати позиції. У двадцятці трендових українських кліпів відеоробота "Мрійники" посіла шосте місце.

Максим Бородін - Якби не ти

Український співак і півфіналіст Голосу країни-12 представив потужний трек, який за три тижні очолив рейтинг YouTube Music. Композиція викликає бажання слухати її на повторі, а також від неї по тілу біжать мурашки.

"Якби не ти" - про силу кохання поруч. Це маніфест почуттів, що змінюють життя, надаючи їй зміст. Адже навіть у найважчі моменти нашого життя слово "кохаю" може зцілити, подарувати віру, знеболити і змусити захищати", - прокоментував виконавець.

YAKTAK - Силует

8 серед музичних відео на вкладці "В тренді" рейтингу YouTube Music - молодий виконавець YAKTAK. Його композиція "Силует" вийшла всього три дні тому, а вже займає впевнені позиції в чартах, набираючи популярність.

"Цей трек про особливе, про те, що не можна описати словами. Він про емоції, почуття, які кожен хоч раз відчував у своєму житті. Дим навколо, гучна музика, багато людей, але ти нічого не помічаєш, крім неї..." - прокоментував YAKTAK.

Нагадаємо, Дантес заспівав "Дівчинка Оля" українською і викликав фурор.

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