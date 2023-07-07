Президент любить слухати музику на самоті.

Президент України Володимир Зеленський розповів, яку музику він любить слухати. Він також назвав улюблений гурт, який йому подобається найбільше.

В інтерв'ю для CNN Зеленський зізнався, що любить слухати музику, адже вона дійсно допомагає впоратися зі стресом. Президент цінує моменти, коли йому вдається насолодитися улюбленими піснями на самоті. Найчастіше це відбувається рано вранці.

Як виявилося, Зеленському подобається рок-група AC/DC. Крім цього, президент слухає українську музику.

"Мені подобається AC/DC. І українська музика, звичайно, мені дуже подобається, тому що українська - моя рідна мова. Ось чому ви розумієте не тільки музику, ви розумієте слова. У піснях AC/DC, Я не розумію усіх слів. Мені подобається енергія AC/DC", - зізнався президент.

За словами Зеленського, вранці він любить тренуватися під AC/DC. Це дає йому енергію на весь день.

Що відомо про групу AC/DC

Рок-групу було створено в листопаді 1973 року в Сіднеї. Її заснували брати Малкольм і Ангус Янгі. Гурт випустив чимало хітів, які знає ледь не кожна людина. Серед найвідоміших пісень AC/DC: Thunderstruck, Highway to Hell, Back In Black та багато інших.

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