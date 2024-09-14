За перемогу змагалися 50 учасниць зі всього світу.

Донька українського актора Ігоря Зорова – Маріанна Кох-Зорова – стала переможницею на конкурсі краси Ms. World International 2024 у США. Українку, яка є головою управління фінансовими ризиками найбільшої міжнародної шоколадної компанії в Швейцарії, визнали однією з найуспішніших жінок світу.

Як пише OBOZ.UA, у конкурсі брали участь 50 красунь зі всього світу. Він проходив у Маямі та тривав 5 днів. За океаном Маріанна показала свої таланти та вишуканий стиль, а також розповіла про свої досягнення в роботі.

"Цей конкурс був не лише про успіх сучасної жінки, її внутрішню красу, але й зовнішні дані. Я пишаюся тим, що я, виховуючи самостійно доньку, змогла представити Україну на легендарному міжнародному конкурсі такого рівня, особливо у такий складний для нас час, і показала їй, якою може бути сучасна жінка. Кожен мій вихід був присвячений пам'яті мого батька, Ігоря Зорова, який завжди вчив мене ніколи не здаватися і любити свою землю, а також тим, хто зараз на передовій виборює право на майбутнє України і її незалежність. Я вірю, що кожен українець своїми досягненнями робить внесок у нашу спільну перемогу", – зазначила переможниця.

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Під час участі у конкурсі краси Кох-Зорова обрала сукню у синьо-жовтих відтінках, яку створила для неї українська дизайнерка Галина Гриб. Також Маріанна дефілювала у відвертих купальниках на яхті, а під час ще одного виступу вона постала у сукні від українського модельєра Яніса Степаненка.

Наразі українка мешкає у Швейцарії. Окрім моделінгу та роботи в компанії з виробництва шоколаду, вона займається волонтерством. Жінка не забуває про повномасштабне вторгнення на батьківщині і підтримує українців.

Зокрема, Маріанна організовувала концерти для української діаспори та біженців у Швейцарії, Дні української моди та Дні українського кіно за кордоном. Завдяки коштам, зібраних на цих заходах, вдалося придати авто для полку "Азов" та допомогти громадянам, які постраждали від війни.

Нагадаємо, раніше ми писали про конкурс "Міс США 2024". Переможницею стала офіцерка американської армії.

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