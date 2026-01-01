Оголошено переможців благодійного випуску легендарного шоу 'Танці з зірками'

Пара виступила на сцені з румбою.

Переможцями передноворічного благодійного випуску легендарного шоу "Танці з зірками" стали протезована ветеранка Руслана (Руся) Данилкіна та хореограф Павло Сімакін. Про це повідомили в Instagram-акаунті проєкту.

Пара виступила на сцені з румбою. Варто зазначити, що Руся втратила ногу на війні і має протез, який не завадив їй повністю віддатися танцю.

"Завдяки цьому виступу і всім іншим номерам всі разом ми змогли домогтися головного. Фінальна сума збору на прицільну евакуацію Superhumans Center становить понад 1,6 мільйона гривень. Це 36 прицільних евакуацій: 36 врятованих захисників, їхнє якісне життя, здоров'я та кінцівки", - йдеться в повідомленні.

"Танці з зірками" 2025 - що повідомлялося

Нагадаємо, спецвипуск "Танці з зірками. Рух до життя" вийшов 28 грудня. Він мав важливу благодійну мету. Проєкт об'єднав сили із всеукраїнським сучасним центром військової травми Superhumans Center, який збирає кошти на прицільну евакуацію - новітній формат швидкого транспортування поранених військових із передової одразу в операційні центри. Завдяки цьому середня тривалість евакуації скоротилася до 17, а подекуди й 15 годин з моменту поранення.

