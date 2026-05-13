Перший півфінал 'Євробачення-2026': хто з учасників пройшов до фіналу

До фіналу вийшли 10 представників різних країн.

У вівторок, 12 травня, відбувся перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026".

На арені Wiener Stadthalle у Відні виступили 15 учасників, а також представники країн "великої п'ятірки" – Італії та Німеччини.

Варто зазначити, що в рамках конкурсу "Євробачення 2026" Україна виступить уже у другому півфіналі, який відбудеться 14 травня.

"Євробачення-2026" – хто пройшов до фіналу після першого півфіналу

З 15 учасників першого півфіналу лише десятьом вдалося пройти до фіналу. Ось повний список переможців:

Греція: Akylas – Ferto Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice Швеція: Felicia – My System Молдова: Satoshi – Viva, Moldova! Ізраїль: Noam Bettan – Michelle Сербія: Lavina – Kraj Mene Хорватія: Lelek – Andromeda Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más Польща: Alicja – Pray

Нагадаємо, як писав УНІАН, виступ представниці України співачки LELEKA можна буде побачити у другому півфіналі 14 травня. Разом з нею на сцену вийде бандурист Ярослав Джусь. За словами режисера Іллі Дуцика, він із командою вклав багато сенсів у цей виступ.

