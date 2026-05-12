Вийшов трейлер екшн-трилера 'Ведмежий капкан' із Расселом Кроу

Вийшов український трейлер чорнокомедійного екшн-трилера "Ведмежий капкан" (Bear Country) із Расселом Кроу ("Гладіатор", "Ігри розуму", "Потяг до Юми", "Знедолені", "Екзорцист Ватикану", "Нюрнберг").

У новому фільму Кроу грає власника престижного нічного клубу в Лос-Анджелесі Манко Капака, який мріє продати бізнес та відпочивати зі своєю подружкою 365 днів на рік. Однак напередодні омріяної угоди він несподівано стає жертвою зухвалого пограбування та опиняється в центрі конфлікту наркокартелей. Тепер, коли його мрія опинилася під загрозою, він має вигадати спосіб усе налагодити і якомога швидше.

Окрім Кроу в стрічці зіграли Люк Еванс (трилогія "Гоббіт", франшиза "Форсаж", "Красуня і Чудовисько", "Дракула: Невідома історія"), Ніна Добрев ("ХХХ: Повернення Ксандера Кейджа", серіал "Щоденники вампіра"), Аарон Пол (серіали "Пуститися берега", "Краще подзвоніть Солу", "Чорне дзеркало"), Тереза Палмер ("Каскадер", "Сім'я по сусідству", "Остання річниця") та Деніел Дзоватто ("Екзорцист Ватикану", "Побачення з монстром", "Леді Бьорд").

Зняв фільм режисер Деррік Борте ("Безжальний", "Небезпечна авантюра", "Лондон-Таун"), який також написав до нього сценарій пільно зі сценаристом Деніелем Форте за романом Томаса Перрі "Стріп". Раніше вони вже працювали разом над кримінальним трилером "Американський мрійник" у 2018 році.

Глядачам обіцяють стрічку в стилі Ґая Річі, з нетривіальними персонажами і тонким іронічним гумором.

Як повідомила пресслужба кінокомпанії Adastra Cinema, в український прокат фільм вийде 18 червня 2026 року.

