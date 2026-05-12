Телеведучий поділився однією звичкою, яка допомогла йому дожити до 100 років

На думку чоловіка, довголіття неможливе без мети.

Ведучий-натураліст та документаліст Девід Аттенборо, який 8 травня відсвяткував свій 100-й день народження, розкрив головні правила свого довголіття у коментарі виданню Today.

За його словами, однією з ключових змін став перехід на напіввегетаріанську дієту. Науковець намагається уникати м'яса, коли це можливо, хоча й не відмовився від нього повністю.

Він зізнався, що з віком відчув - важка м'ясна їжа йому більше не потрібна. Дослідник може місяцями не їсти свинину чи яловичину, але залишає в раціоні рибу та сир. А якщо організм дуже просить – дозволяє собі невеликий виняток без зайвих докорів сумління.

Відео дня

На думку чоловіка, довголіття неможливе без мети. Тож він наголошує, що важливо мати справу, яка змушує вас із радістю прокидатися щоранку. Для самого Девіда – це наука та фільми.

Також він радить усім заводити домашніх улюбленців або просто любити тварин. Так, як спостереження за котами, собаками та навіть за птахами допомагають нам бути спокійнішими та здоровішими.

Наостанок Аттенборо дав просту пораду: щодня проводити хоча б 10 хвилин наодинці з природою. Під час прогулянки не варто поспішати – треба зупинитися, видихнути та роздивитися красу навколо. Це допомагає розслабитись і перезавантажити мозок.

Довгожителька з США

Раніше УНІАН писав про жінку, яка відсвяткувала свій 105-й день народження. За її словами, головне в довгому житті – не нервувати, бути добрим до людей і вміти радіти тому, що маєш. Наразі вона веде доволі активне життя, щодня робить короткі вправи, гуляє, танцює, спілкується з друзями та дивиться спортивні матчі. Також жінка не відмовляє собі в улюблених речах – зокрема, інколи п’є віскі Fireball і навіть називає це одним зі своїх маленьких задоволень.

Вас також можуть зацікавити новини: