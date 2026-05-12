Spotify запустив Wrapped до 20-річчя: як переглянути музичні підсумки за весь час

Користувачам покажуть дату першого входу в сервіс, улюбленого виконавця за весь час та трек, який вони прослухали найбільше.

Музична платформа Spotify запустила позачерговий Wrapped на честь свого 20-річчя. Користувачі можуть переглянути свою статистику не за рік, а за весь час користування стрімінгом.

Новий розділ отримав назву "Spotify 20: Your Party of the Year(s)". Там же показують дату реєстрації акаунта, улюбленого виконавця за весь час, кількість прослуханих пісень та та трек, який вони прослухали найбільше, повідомляє Engadget.

У кінці розділу Spotify формує персональний плейлист із 120 найпопулярніших пісень. Крім цього, платформа пропонує спеціальні картки для публікації статистики в соцмережах – за аналогією з щорічним Spotify Wrapped.

Отримати доступ до статистики можна через мобільний додаток Spotify – на комп'ютерах цей Wrapped недоступний. Новий розділ доступний не тільки для передплатників Premium, але й для користувачів безкоштовної версії Spotify.

Spotify був заснований у 2006 році, а офіційний запуск сервісу відбувся у 2008 році. За цей час Wrapped перетворився на одну з найпопулярніших щорічних інтернет-традицій, коли користувачі масово діляться своєю музичною статистикою в соцмережах.

Нагадаємо, минулого року Spotify несподівано оновив безкоштовний план для користувачів стрімінгового сервісу. Тепер там можна перемикати пісні, шукати треки за назвою і навіть ділитися посиланнями на пісні з друзями.

УНІАН розповідав про новий тренд серед зумерів – вони замінюють музичні сервіси на кшталт Spotify старими MP3-плеєрами. Ці гаджети цінують за відсутність нав'язливої реклами та стабільний рівень звуку.

