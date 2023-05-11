Глава держави сьогодні провів декілька нарад щодо міжнародних зусиль України.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що незабаром оголосить важливі новини для оборони України.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні до українців 11 травня.

Президент зазначив, що сьогодні, як і завжди, був на звʼязку з командувачами та розвідкою.

"Провів кілька нарад щодо наших міжнародних зусиль. Скоро зможу оголосити дуже важливі новини для нашої оборони, для наших відносин із партнерами", - наголосив Зеленський.

Інші новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 травня, міністр оборони Бен Воллес підтвердив передачу Україні далекобійних крилатих ракет Storm Shadows, які, за його словами, дозволять відтіснити російські війська з "суверенної української території".

Storm Shadow - це крилата ракета великої дальності з потайними можливостями, спільно розроблена Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. Дальність цих ракет перевищує 250 кілометрів.

Раніше Володимир Зеленський анонсував розробку фундаментальної нової концепції безпеки для України. За його словами, ця концепція торкнеться аспектів від захисту кордону до нових безпекових умов для роботи шкіл, від інфраструктурних основ безпеки економіки до реальної можливості гарантувати людям такий захист від терору, який мають найбільш передові держави світу.

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