Актор розповів, що хвороба передалася йому спадково.

Зірка серіалів "Анатомія Грей" та "Район Беверлі-Гіллз" Джеймс Пікенс-молодший повідомив про проблеми зі здоров'ям. Як виявилося, у нього діагностували рак.

У відвертому інтерв'ю для Black Health Matters 73-річний актор розповів, що новина не стала для нього несподіванкою, адже рак простати у його сім’ї є спадковим захворюванням.

"Це не та новина, яку хтось хоче чути, але, чесно кажучи, рак простати пройшов крізь мою родину. Він був у мого батька. У нього було багато братів - у кількох з них був рак. Я б здивувався, якби сам не захворів", - зазначив він.

Джеймс додав, що коли дізнався вперше був позитивно налаштуваний, адже більшість в його родині таки побороли хворобу, на що сподівається і він сам.

"У мене є 90-річний двоюрідний брат - у нього це було. У його сина і у кількох його братів це було. Ніхто, наскільки мені відомо, не помер від цього", - наголосив актор.

Що цікаво, то у персонажа Пікенса-молодшого у серіалі "Анатомія Грей" виявили точно такий же діагноз у фіналі 22-го сезону. Саме після виходу цього епізоду актор і наважився поділитися особистою історією.

Варто зазначити, що Джеймсу вже видалили пухлину. Операцію вдалося провести, оскільки рак, хоч і мав рідкісну форму, був виявлений на початковій стадії, що й врятувало актору життя.

