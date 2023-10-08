Артист зазначив, що вважає аварію "випробуванням" для себе.

Український актор Остап Ступка розповів про хейт, який він отримав через "п'яну" ДТП. Артист пояснив, як він до нього відноситься, а також відповів, коли закінчиться уся ця історія.

"Людина публічна і треба ж її захейтити... Просто я думаю, а звідки це? Що це за люди, які сидять і пишуть оці нісенітниці, поливають багнюкою? Напевно ж вони в театр не ходять, а може й ходять, ходять в кіно, чи не ходять, телевізор дивляться. Може це спосіб самовираження? Але ж є інші способи самовираження, більш гуманістичні, аніж ненавидіти один одного. Наше суспільство навпаки повинно гуртуватися або підтримувати один одного, за будь-яких обставин, якщо навіть стаються якісь випадки, бо насправді ми всі під Богом ходимо", - зазначив Ступка в інтерв'ю Віктору Полторацькому на YouTube-каналі Дмитра Гордона.

На думку актора, вже скоро історія з ДТП закінчиться. Він зазначив, що усі "живі та здорові". Про стан постраждалого, який отримав численні травми та переніс декілька операцій, Ступка не розповів. Але артист зазначив, що вважає аварію "випробуванням" для себе.

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"Вона скоро закінчиться, я скажу так. Технологічно вона скоро закінчиться... Дякувати Богу, що всі живі-здорові, все добре. Залізо то така справа... Я думав, що це таке? Чого раптом воно? Думаю може це якийсь виклик мені, ні, не виклик, це випробування", - додав Ступка.

"П'яна" ДТП зі Ступкою - що відомо

4 квітня 2023 року стало відомо, що Ступка потрапив у ДТП. ЗМІ повідомляли, що актор був напідпитку та "влетів" в автівку, яка стояла на парковці. На той момент в машині знаходився водій, який отримав чимало травм. Постраждалий потрапив до лікарні.

Згодом Ступку відправили на нічний домашній арешт. А нещодавно чоловік, який постраждав у "п'яній" ДТП, заявив, що Ступка його "надурив". Після цього актор відповів на звинувачення та запевнив, що це "повна неправда".

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