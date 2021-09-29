Довгоочікувана світова прем'єра фільму "Не час вмирати" про нові пригоди легендарного спецагента на службі Її Величності Джеймса Бонда відбулася в Лондоні.

Напередодні в Лондоні відбулася прем'єра фільму про Джеймса Бонда "Не час вмирати". Вихід картини через пандемію постійно переносився, тому прем'єрний показ став справжньою світською подією.

За традицією останні прем'єрні покази фільмів про агента 007 відвідують і представники британської королівської сім'ї. Так, на червоній доріжці біля "Альберт-холу" з'явилися принц Вільям, який є президентом BAFTA, і Кейт Міддлтон, а також принц Чарльз з дружиною Каміллою Паркер-Боулз і викликали справжній фурор.

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Для особливого виходу під час пандемії коронавірусу члени сім'ї не одягали маски, оскільки є повністю вакцинованими.

Для світського виходу 39-річна герцогиня Кембриджська обрала довгу сукню Jenny Packham, розшиту паєтками і різнокольоровими каменями. Елегантні сережки від лондонського бренду O'nitaa і акуратно зачесана зачіска завершили образ герцогині.

74-річна Камілла на прем'єрному показі з'явилася в блакитній сукні з ніжною вишивкою бісером. Її образ доповнював білий клатч.

39-річний принц Вільям і 72-річний принц Чарльз вибрали чорні лаконічні смокінги.

Зазначимо, що члени королівської сім'ї і навіть Єлизавета II є затятими шанувальниками "бондіани", а принц Чарльз навіть приїжджав на знімальний майданчик останньої частини. Перед прем'єрою фільму про Бонда члени королівської сім'ї поспілкувалися з виконавцем головної ролі — Деніелом Крейгом, а також з Рамі Малеком і Леєю Сейду.

"Приємно бачити Джеймса Бонда знову на наших екранах! "Не час вмирати" - 25-й фільм про Бонда і останній після 15 років ролі Деніела Крейга. Він демонструє надихаючу роботу акторів, музикантів, режисерів, кінематографістів і всіх, хто брав участь у створенні такого фільму. Сьогоднішня світова прем'єра відбудеться на користь благодійних організацій, що підтримують діючих і колишніх співробітників трьох спецслужб: Секретної розвідувальної служби, Служби безпеки і Центру урядового зв'язку", - відзначили герцоги Кембриджські на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Серед запрошених на прем'єру також були медичні працівники та військовослужбовці.

Зазначимо, що яскравий світський вихід Кейт Міддлтон і принца Вільяма вдало збігся за часом з офіційними виходами іншого не менш обговорюваного королівського дуету — Меган Маркл і принца Гаррі. Герцог і герцогиня Сассекські розбурхали світову пресу своїм триденним візитом до Нью-Йорка вперше після народження їхньої дочки Лілібет.

Нагадаємо, що "Не час вмирати" - останній фільм, в якому роль Бонда зіграв Деніел Крейг.

Вперше актор зіграв цього культового персонажа ще в 2006 році у фільмі "Казино Рояль". Всього в кар'єрі Крейга п'ять фільмів "бондіани".

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Автор: Вікторія Гордієнко