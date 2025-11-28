Акторка обурилася ситуацією.

Американська акторка Кара Буоно заступилася за свою молодшу колегу Міллі Боббі Браун по серіалу "Дивні Дива". Дівчину часто цькують за її зовнішність.

В інтерв'ю Daily Mail зірка "Халка", "Клану Сопрано" та "Божевільних" відреагувала на булінг 21-річної Боббі Браун. Акторка різко висловилася, зазначивши, що ніхто не має права ображати дітей, тим паче за їхню зовнішність.

"Міллі була дитиною, і ніхто не повинен так поводитися з дітьми. Це обурливо і огидно, що люди не мають більше чим зайнятися. Я захищаю Міллі - я захищаю всіх їх", - зазначила вона.

Також Кара прокоментувала усиновлення дитини Міллі та її 23-річним чоловіком Джейком Бонджові. Зокрема, зірка заявила, що Боббі Браун попри юний вік насправді мислить дуже мудро, тому Буоно навіть не здивована її вчинку:

"Міллі має дорослу душу і розум. Вона природжена мати, вона дивовижна - одна з найбільш "зібраних" людей, яких я знаю, з неймовірною робочою етикою. Кажуть: "ніколи не працюй з тваринами або дітьми", але я люблю працювати з дітьми - і ці діти працюють важче, ніж деякі дорослі, яких я знаю".

Варто зазначити, що 21-річна зірка "Дивних див" та "Еноли Голмс" дійсно піддавалася критиці через свою зовнішність. Дівчину хейтили в мережі за надто дорослі образи, які роблять її набагато старшою за свій вік. Акторка й сама відреагувала на масовий булінг, зазначивши, що це знущання з неї.

