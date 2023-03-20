Російський музикант гуляв разом з друзями на Волзі.

Засновник російської групи Cream Soda Дмитро Свіргунов провалився під лід. Тіло музиканта, який є одним з авторів пісні "Плачу на техно", поки що не знайшли.

Як повідомляється на сторінці групи в Instagram, інцидент стався в ніч на 20 березня. Свіргунов гуляв разом з братом і друзями на Волзі.

"Сьогодні вночі у нас сталася трагедія. Наш Діма Нова в компанії друзів гуляв по Волзі і провалився під лід. Діму, його брата Рому і друга Гришу Кисельова досі шукає МНС. Аристарха, нашого друга, який теж провалився під лід, вдалося дістати, але не вдалося врятувати. Як тільки у нас буде інформація від МНС, ми вам повідомимо", - зазначено в дописі.

За інформацією росЗМІ, все це сталося під Ярославлем. Компанія вийшла на неміцний лід, який в підсумку тріснув. Люди опинилися під водою. Свіргунова вже вважають імовірно загиблим, як і інших людей, яких так і не вдалося знайти.

Група Cream Soda - що відомо

Російську електронну музичну групу заснували в 2012 році. Однак багато хто дізнався про неї тільки в 2019 році, коли колектив випустив пісню "Плачу на техно". Кліп на цей трек зібрав понад 64 мільйони переглядів. Також вони випускали хіти "Ніяких більше вечірок" і "Рожевий фламінго".

Кліп "Плачу на техно"

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