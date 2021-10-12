Катя Репяхова показала архівні фото свого первістка.

Український музикант Віктор Павлік минулого року одружився зі своєю помічницею Катериною Репяховою. Пару не бентежила ні 28-річна різниця у віці, ні наявність у чоловіка законної дружини (до слова, третьої). На початку цього року вони повідомили новину про поповнення, а вже 15-го червня в родині народився син, якого назвали Михайлом.

Читайте такожОлег Винник розповів про жахливу ДТП: співак дивом залишився живий (відео)Молода мама у своєму мікроблозі часто ділиться знімками свого первістка. Цього разу вона вирішила показати своїм фоловерам, як мав вигляд синочок на 8-ий день після пологів. Вона організувала фотосесію - newborn (з англійської перекладається як новонароджений, - УНІАН), яка надзвичайно популярна. Малюк був зображений з різних ракурсів.

"Який милий", "Дуже мило", "Помітно підріс", "Просто вау", "Хороший", "Клас!", "Приголомшливі фото", "Дуже змінився, але який же ангелик", — підписники залишилися в захваті.

Історія кохання Віктора Павліка та Катерини Репяхової:

Перша зустріч майбутнього подружжя відбулася на початку нульових. Тоді Репяхова побувала на концерті Павлика в місті Трускавець, саме тоді вона стала його прихильницею. Але познайомилися закохані через кілька років, у 2015 році. Протягом довгого часу дівчина була в статусі коханки, але незабаром музикант розлучився зі своєю третьою дружиною. Він зазначає, що щасливий у новому шлюбі.

Нагадаємо, раніше Катерина Репяхова в інста-сторіз розповіла, що старші діти її чоловіка досі не прийшли до них у гості, щоб познайомиться з молодшим братом Мішею.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Каролина Гайдук